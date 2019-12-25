Спектакль "Мафия и нежные чувства"

Возрастное ограничение: 16+.

"Маленькая французская комедия" Люка Шомара изящна и смешна. Ветер с Елисейских полей, взрывы ревности, перестрелка – все перемешалось в тихой квартире преуспевающего адвоката. Однако после появления молодой красавицы разрешилось все достаточно быстро и спокойно. Победили, как это всегда бывает у французов, женщины и любовь.

В ролях: Юрий Лазарев, Николай Смирнов, Полина Воробьева, Виталий Куклин

Продолжительность: 2 часа 10 минут

Адрес: Санкт-Петербургский государственный академический театр комедии имени Н.П. Акимова, Невский проспект, 56

Фото: akimovkomedia.ru