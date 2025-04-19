Спектакль "Любовью не шутят"

Спектакль покажут 30 августа в Молодежном театре на Фонтанке. Начало – в 18:00. Для зрителей старше 16 лет.

Петербуржцам представят одну из самых известных пьес классика французского романтизма Альфреда де Мюссе. Она повествует о неисповедимости путей любви и остается актуальной в наше время. Герои придумывают то, чего нет, следуют навязанным стереотипам, чужим мнениям и правилам, а не своим ощущениям, и этим ставят под удар самое хрупкое чувство – любовь.

По сюжету Камилле рассказали массу печальных историй о семейной жизни, и теперь она сомневается, стоит ли выходить замуж за нареченного. Это разочаровывает жениха и рождает разногласия.

Фото: пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке (Анна Фокина)