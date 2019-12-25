Спектакль "Гуси-лебеди"

На спектакль маленьких петербуржцев приглашает Филармония для детей и молодежи. Дети и их родители окажутся в поэтическом и красочном мире русских сказок. Именно они учат отличать добро от зла, веселят нас, а иногда заставляют задуматься.
Главная героиня сказки – непослушная и ленивая девочка. Она проглядела, как Гуси-лебеди унесли ее младшего брата. А что заставило измениться персонажа, вы узнаете, посмотрев постановку до конца.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
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