Спектакль "Гуси-лебеди"

Кукольный спектакль покажут 20 сентября в творческом пространстве "АртРазБег". Начало – в 12:00. Без возрастных ограничений.

На спектакль маленьких петербуржцев приглашает Филармония для детей и молодежи. Дети и их родители окажутся в поэтическом и красочном мире русских сказок. Именно они учат отличать добро от зла, веселят нас, а иногда заставляют задуматься.

Главная героиня сказки – непослушная и ленивая девочка. Она проглядела, как Гуси-лебеди унесли ее младшего брата. А что заставило измениться персонажа, вы узнаете, посмотрев постановку до конца.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия