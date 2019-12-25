Детский спектакль "Любовь к трем апельсинам"

Знаменитая сказка Карло Гоцци, поставленная специально для маленьких зрителей.

Сказка Карло Гоцци в петербургском театре марионеток имени Деммени поставлена специально для детей. История принца Тартальи, который ищет три волшебных апельсина по воле злой колдуньи Морганы, рассказана легко и увлекательно.

Сюжет полон чудес, превращений и перепетий, но все приводит к хорошему финалу. Жизнерадостная сказка понравится детям, а взрослые оценят изысканных марионеток и музыку.

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Лохов, композитор – заслуженный работник искусств РФ Татьяна Алешина.

Спектакль награжден Высшей театральной премией Петербурга "Золотой софит"

Продолжительность: 50 минут.

Цена билетов: от 550 рублей

Место: Санкт-Петербургский государственный театр марионеток им. Е.С. Деммени, Невский пр., 52

Фото: demmeni.ru