Спектакль "Любовь и Ленин"

Творческая попытка воссоздать жизнь Ленина и Крупской в эмиграции (16+).

В театре "Мастерская" попытались восстановить подробности жизни Владимира Ульянова и его жены Надежды Крупской в эмиграции. Об этом периоде жизни политиков известно очень мало, но ведь так интересно, как они проводили праздники, как жили, как путешествовали.

В основе спектакля – исторический миф о любовном треугольнике между Лениным, Крупской и Инессой Арманд. А также вопрос: как повернулась бы мировая история, если бы Ульянов предпочел революции счастье?

Спектакль идет 2 часа 15 минут с одним антрактом.

Внимание! Артисты курят на сцене.

Цена билетов: от 500 рублей

Место: театр "Мастерская", Народная ул., 1

Фото: театр "Мастерская"