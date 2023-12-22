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Спектакль "Love Letters"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Love Letters"

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В ДК "Выборгский" 15 мая покажут постановку о любви. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

В Петербурге покажут спектакль о большой любви. Герои пишут друг другу письма всю жизнь, на бумажных листах разворачиваются истории двух судеб, которые мечтают друг о друге, но не могут быть вместе  — так вышло. Яркая, страстная и талантливая она постоянно думает об умном, честном и целеустремленном мужчине. Итог их любви — коробка писем. 

Каждый сюжет в письме — повод прикоснуться к теплому, согревающему сердце чувству, поделиться сокровенным и получить в ответ ещё немного важных слов.

В своих посланиях персонажи не кричат о любви, а рассказывают о жизни. Но каждое письмо есть свидетельство высокого чувства. Love Letters — история любви с её возникновения, первых шагов.  

Герои истории так и не рискнули "любовь в словах" превратить в "любовь земную". Счастливы ли они? Какой конец будет у этой любовной линии?

Фото: theatreatelier.ru

Теги: love letters, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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