Спектакль покажут 5 октября во Дворце искусств Ленобласти. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Зрителям представят пьесу американского писателя Джеймса Голдмена, посвященную взаимоотношениям в семье Генриха II и Элеоноры Аквитанской.

По сюжету зимой 1183 года стареющий король Англии Генрих II должен назвать имя наследника. На событие приходят жена Элеонора Аквитанская, любовница Элис, ее брат, король Франции Филипп II и трое сыновей Генриха II. Все они ненавидят друг друга, их объединяет непомерная жажда власти.

Спектакль "Лев зимой", поставленный в 2020 году режиссером Сергеем Гинзбургом, – это современное прочтение пьесы, которое точно не оставит равнодушным.

