Зрителям представят пьесу американского писателя Джеймса Голдмена, посвященную взаимоотношениям в семье Генриха II и Элеоноры Аквитанской.
По сюжету зимой 1183 года стареющий король Англии Генрих II должен назвать имя наследника. На событие приходят жена Элеонора Аквитанская, любовница Элис, ее брат, король Франции Филипп II и трое сыновей Генриха II. Все они ненавидят друг друга, их объединяет непомерная жажда власти.
Спектакль "Лев зимой", поставленный в 2020 году режиссером Сергеем Гинзбургом, – это современное прочтение пьесы, которое точно не оставит равнодушным.
Фото: pxhere
