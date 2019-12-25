Спектакль "Лес"

Возрастное ограничение: 16+.

Приготовьтесь к самой яркой комедии театрального Петербурга, где нет места унылой классике и заезженному сюжету. На сцене будет блистать выдающаяся актриса Мария Аронова, игра которой вмиг завоевывает сердца зрителей. Артисты спектакля, поставленного по пьесе А.Н. Островского, разыграют интригующую историю о злополучной тысяче рублей. Именно эта сумма выведет наружу все скрытые человеческие черты: алчность, искренность и честность.

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена

Фото: dkvyborgsky.com