Спектакль "Лес"

Приготовьтесь к самой яркой комедии театрального Петербурга, где нет места унылой классике и заезженному сюжету. На сцене будет блистать выдающаяся актриса Мария Аронова, игра которой вмиг завоевывает сердца зрителей. Артисты спектакля, поставленного по пьесе А.Н. Островского, разыграют интригующую историю о злополучной тысяче рублей. Именно эта сумма выведет наружу все скрытые человеческие черты: алчность, искренность и честность.
Продолжительность: 2 часа 40 минут
Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена
Фото: dkvyborgsky.com
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