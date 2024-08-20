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Спектакль "Кроткая. Монтаж"
Сегодня, 20:00
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Спектакль "Кроткая. Монтаж"

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Спектакль "Кроткая. Монтаж" покажут 14 июня в ТЮЗе имени Брянцева. Начало – в 20:00. Для зрителей старше 18 лет.

Спектакль поставлен по мотивам произведения Ф. М. Достоевского режиссером Артемом Злобиным. Автор повести назвал ее фантастическим рассказом, в котором повествование ведется от лица мужчины, потерявшего любимую женщину. Но, несмотря на трагедию, постановщик вместе с артистами постарается найти и юмор, и иронию, и фарсовое существование героев. 

Персонажи хотят любить и быть любимыми, однако понимание любви у каждого из них разное. 

Фото: пресс-служба ТЮЗа имени Брянцева 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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