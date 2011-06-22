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Спектакль "Краткий курс счастливой жизни"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Краткий курс счастливой жизни"

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Спектакль "Краткий курс счастливой жизни" представят 15 мая в Театре комедии имени Акимова. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

По сюжету в Париже 60-х годов мечты о счастливой жизни Мажиса сбудутся. В мире успешных он, мелкий клерк, быстро становится своим: женится на дочери министерского начальника и попадает в вожделенный "клан госслужащих". 

Так, персонаж быстро научается жульничеству и воровству, лести и лживости, манипуляциям и использованию женской постели ради достижения целей. Вскоре все это приводит героя к преступлению. Однако изворотливый ум, бессердечность и точное знание законов избавляют его от наказания. 

Фото: culture.ru 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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