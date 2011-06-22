Спектакль "Краткий курс счастливой жизни" представят 15 мая в Театре комедии имени Акимова. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

По сюжету в Париже 60-х годов мечты о счастливой жизни Мажиса сбудутся. В мире успешных он, мелкий клерк, быстро становится своим: женится на дочери министерского начальника и попадает в вожделенный "клан госслужащих".

Так, персонаж быстро научается жульничеству и воровству, лести и лживости, манипуляциям и использованию женской постели ради достижения целей. Вскоре все это приводит героя к преступлению. Однако изворотливый ум, бессердечность и точное знание законов избавляют его от наказания.

Фото: culture.ru