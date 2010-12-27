Спектакль "Кошкин дом"

Возрастное ограничение: 0+.

Главная героиня спектакля "Кошкин дом" — богатая и самовлюбленная красавица Кошка. Она владеет роскошным домом, в котором собирает друзей — Козла с Козой, Петуха с Курицей, Свинью. В одну ночь дом Кошки вспыхивает от случайной искры и сгорает дотла. Кошка со старым слугой, дворником Василием, отправляется к друзьям и просит приюта. Однако им не нужны лишние хлопоты. В легкой и доступной форме спектакль рассказывает о подлинных человеческих ценностях.

Адрес: Театр Буфф, Заневский проспект, 26

Фото: buffspb.ru