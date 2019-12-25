Спектакль "Компромисс"

Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль рассказывает о жизни писателя Сергея Довлатова и его работе в газете "Советская Эстония" в 70-х гг. прошлого столетия. В центре сюжета человек, который всю жизнь пытался найти компромисс со своей страной, совестью и окружающей абсурдностью.

Главный герой, журналист, перелистывает свои газетные вырезки, собранные за "10 лет вранья и притворства". Каждая заметка – это целая история, наполненная юмором, любовью и сочувствием. В итоге за фальшивыми газетными строчками официальных советских газет предстает история целого поколения.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com