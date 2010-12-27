Жизнь и страсть венецианского соблазнителя на сцене "Приюта комедианта".

В понедельник, 2 сентября, на сцене петербургского "Приюта комедианта" покажут спектакль "Казанова". Постановка расскажет о легендарном венецианском искусителе, который потерял свою единственную любовь. Жизнь и страсть великого соблазнителя раскроют через стихи Марины Цветаевой.

Режиссер запланировал полное погружение в великолепие и роскошь венецианского карнавала XVIII. Актеры выйдет к зрителям в костюмах, над которыми трудилась целая команда специалистов: художников, исторических консультантов, ювелиров, мастеров по кружевам, головным уборам, маскам и обуви. На создание каждого костюма ушло более 15 видов тканей, большую часть которых разработали итальянские дизайнераы. Образ героев завершают винтажные броши и настоящие венецианские маски.

Когда: 2 сентября в 19:00

Место: Приют комедианта (Садовая, 27/9)

Продолжительность: 3 часа 10 минут, 1 антракт

Возрастное ограничение: 16+

Билеты: в кассах театра

Фото: pkteatr.ru