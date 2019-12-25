Спектакль "Камень"

Зрители наблюдают за рождением лжи, которая спустя годы превращается в истину.

Это история одной семьи на фоне нескольких эпох и это путешествие во времени от 1934 года до 1990-х. Постановка сделана на основе пьесы немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. В ней еврейская семья продает свой дом, а главными персонажами остаются мать с дочерью, купивший этот дом при странных обстоятельствах.

В этой истории сплетаются человеческие судьбы, вырастает семейная легенда, рассыпавшаяся в прах. Зрители наблюдают за рождением лжи, которая спустя годы превращается в истину.

Спектакль стал номинантом Национальной театральной премии "Золотая маска и петербургской театральной премии "Золотой софит".

Цена: от 350 рублей

Место: театр на Васильевском, Средний пр. В.О., 48

Фото: театр на Васильевском