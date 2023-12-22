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Спектакль "Как живётся — можется"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Как живётся — можется"

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Постановку покажут 25 мая в Театре комедии им. Акимова. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

К главной героине  — 30-летней Ольге,  живущей в Москве, приезжает из далёкой сибирской деревни бабуля. Пенсионерка берется за перевоспитание внучки, которая помешалась на карьере в медиа и живет с "ручным" бой-френдом, но замуж все никак не выходит. Марья Васильевна отличается властным характером и остротой ума. Пожилая женщина  вмешивается в жизнь Ольги и устанавливает там новые порядки — выгоняет возлюбленного, наводит уют на свой вкус и устраивает шумные застолья. Она делает все, чтобы найти жениха для любимой внучки. 

Насладитесь пьесой о необходимости восстановления связи между поколениями, о прошлом семьи и страны, которым нужно дорожить.

Фото: ВКонтакте / Театр Комедии им. Н.П. Акимова

Теги: как живётся можется, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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