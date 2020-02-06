Спектакль "Кабала святош"

Спектакль представят 24 апреля в Александринском театре. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Знаковая для МХТ и роковая для Михаила Булгакова пьеса возвращается на сцену. По сюжету жизнь комедианта и директора театра Жан-Батиста Мольера превращается в драму. Трагедия станет неотличимой от фарса.

В эту версию войдут фрагменты романа Булгакова "Жизнь господина де Мольера", "Размышления о первой философии" Рене Декарта, "Нравственные письма к Луцилию" Сенеки, "О рабстве и свободе человека" Николая Бердяева, проповедь Джироламо Савонаролы, "Исповедь" Святого Августина, "Видения ада" Святой Терезы Авильской и "Не могу молчать" Льва Толстого.

