  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Кабала святош"
Сегодня, 19:00
216
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Кабала святош"

0 0

Спектакль представят 24 апреля в Александринском театре. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Знаковая для МХТ и роковая для Михаила Булгакова пьеса возвращается на сцену. По сюжету жизнь комедианта и директора театра Жан-Батиста Мольера превращается в драму. Трагедия станет неотличимой от фарса. 

В эту версию войдут фрагменты романа Булгакова "Жизнь господина де Мольера", "Размышления о первой философии" Рене Декарта, "Нравственные письма к Луцилию" Сенеки, "О рабстве и свободе человека" Николая Бердяева, проповедь Джироламо Савонаролы, "Исповедь" Святого Августина, "Видения ада" Святой Терезы Авильской и "Не могу молчать" Льва Толстого. 

Фото: pxhere 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии