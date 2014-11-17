Спектакль пройдет в театре "Буфф" 30 июня. Начало в 12:00. Для зрителей старше шести лет.

Театр "Буфф" покажет маленьким петербуржцам уникальный образовательный спектакль "История зверушек". В игровой форме артисты расскажут детям, как создавался мир. В основу премьеры положена книга Чарльза Дарвина "Происхождение видов".

Малыши узнают, какое животное появилось первым, кто жил на земле до динозавров, почему птицы умеют летать. Дети поймут, что такое эволюция и вместе с артистами изучат этапы истории животного мира, увидят, как разнообразные виды появлялись и развивались на Земле, начиная с теории "большого взрыва" и до появления человека.

Скучно точно не будет. Спектакль включает не только теорию, но и танцы, пластические этюды, музыкальные выступления. Актеры выйдут на сцену в красочных и необычных костюмах, которые придумала Яна Штокбант. Четыре миллиарда лет пролетят за 45 минут! Все это стоит увидеть!

Фото: пресс-служба театра "Буфф"

