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Спектакль "История зверушек"
Сегодня, 12:00
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Спектакль "История зверушек"

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Спектакль пройдет в театре "Буфф" 30 июня. Начало в 12:00. Для зрителей старше шести лет.

Театр "Буфф" покажет маленьким петербуржцам уникальный образовательный спектакль  "История зверушек". В игровой форме артисты расскажут детям, как создавался мир. В основу премьеры положена книга Чарльза Дарвина "Происхождение видов".

Малыши узнают, какое животное появилось первым, кто жил на земле до динозавров, почему птицы умеют летать. Дети поймут, что такое эволюция и вместе с артистами изучат этапы истории животного мира, увидят, как разнообразные виды появлялись и развивались на Земле, начиная с теории "большого взрыва" и до появления человека.

Скучно точно не будет. Спектакль включает не только теорию, но и танцы, пластические этюды, музыкальные выступления. Актеры выйдут на сцену в красочных и необычных костюмах, которые придумала Яна Штокбант. Четыре миллиарда лет пролетят за 45 минут!  Все это стоит увидеть!

Фото: пресс-служба театра "Буфф"
 

Теги: буфф, история зверушек, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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