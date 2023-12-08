Спектакль "Искусство жениться!"

Постановку покажут 29 июня в Театре эстрады им. Аркадия Райкина. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Спектакль по мотивам пьесы Оскара Уайльда "Как важно быть серьёзным". Автором постановки стал настоящий мастер "легкого жанра" Владимир Глазков. Насладитесь изящной комедией, наполненной атмосферой Англии прошлого века. Этот спектакль отличается стильной джазовой музыкой, острым афористичным языком, яркими танцевальными номерами. На сцену выйдут: Анастасия Кастрица, Ольга Павлюкова, Виктор Кривонос, Анастасия Лазо, Кирилл Петров, Сергей Сафронов, Мария Насырова, Александр Леногов, Светлана Плащевская, Алена Кухоткина. Фото: estrada.spb.ru

