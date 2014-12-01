Спектакль "Иллюзии любви" представят 4 июня в Театре комедии имени Акимова. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Этот спектакль про сильных, но не рациональных, женщин, ими движут чувства. Героини обмануты, однако прагматичны и прочно стоят на ногах мужчин. Сталкиваются два поколения одной семьи.

Женщины оставляют супругов и привычную жизнь с ее связями и обязанностями во имя любви. В первом случае это мать Китти, во втором – молодая жена Элизабет. А жертвы – отец лорд Чэмпион и его сын Арнольд. В один день все персонажи – брошенные отец и сын, беглянки и их любовники – вшестером встречаются в замке.

Фото: culture.ru