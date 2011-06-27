Спектакль "Иллюзии любви" покажут 11 мая в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Этот спектакль про сильных, но не рациональных женщин. Ими движут чувства, они обмануты, однако прочно стоят на ногах мужчин. Сталкиваются два поколения одной семьи, и история повторяется по кругу.

По сюжету героиня оставляет супруга и привычную жизнь во имя любви. В первом случае это мать Леди Китти, во втором – молодая жена Элизабет, а жертвы – отец лорд Чэмпион и его сын Арнольд. В один день все персонажи вшестером встречаются в замке.

Фото: пресс-служба Театра комедии имени Акимова