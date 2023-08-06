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Спектакль "Иллюзии любви"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Иллюзии любви"

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Спектакль "Иллюзии любви" представят 23 марта в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль про сильных, но нерациональных женщин, которыми движут чувства. По сюжету сталкиваются два поколения одной семьи, и эта история повторяется по кругу. 

Женщины оставляют супругов и привычную жизнь во имя любви. В первом случае – мать, Леди Китти, во втором – молодая жена, Элизабет. Жертвами становятся отец Чэмпион и его сын Арнольд. Все герои в один день встречаются в замке. 

На сцене затронут излюбленные английские темы: конфликт морали и естественных чувств, семейное проклятие старинного замка. 

Фото: culture.ru 

Теги: спектакль, театр
Категории: Театр, Куда сходить в Петербурге,

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