Спектакль "Иллюзии любви" представят 23 марта в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль про сильных, но нерациональных женщин, которыми движут чувства. По сюжету сталкиваются два поколения одной семьи, и эта история повторяется по кругу.

Женщины оставляют супругов и привычную жизнь во имя любви. В первом случае – мать, Леди Китти, во втором – молодая жена, Элизабет. Жертвами становятся отец Чэмпион и его сын Арнольд. Все герои в один день встречаются в замке.

На сцене затронут излюбленные английские темы: конфликт морали и естественных чувств, семейное проклятие старинного замка.

Фото: culture.ru