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Спектакль "Идите и показывайте"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Идите и показывайте"

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Спектакль представят 26 августа в Театре на Литейном. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

Посетители попадут на "Голубой огонек": новогодний выпуск популярной программы в преддверии 1963 года позволяет дать ироничную и забавную картину. Взгляд постановщика выхватывает из череды событий одно и дольше задерживается на нем. 

Автор Алексей Житковский не добавил ни слова от себя: текст состоит из материалов журнала "Огонек" и газеты "Правда", стенограммы посещения выставки Хрущевым и воспоминаний художников. 

Фото: пресс-служба Театра на Литейном (С. Рыбежский) 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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