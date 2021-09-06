Спектакль "Идите и показывайте"

Спектакль представят 26 августа в Театре на Литейном. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

Посетители попадут на "Голубой огонек": новогодний выпуск популярной программы в преддверии 1963 года позволяет дать ироничную и забавную картину. Взгляд постановщика выхватывает из череды событий одно и дольше задерживается на нем.

Автор Алексей Житковский не добавил ни слова от себя: текст состоит из материалов журнала "Огонек" и газеты "Правда", стенограммы посещения выставки Хрущевым и воспоминаний художников.

Фото: пресс-служба Театра на Литейном (С. Рыбежский)