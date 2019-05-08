Спектакль "Идеальный муж"

Спектакль представят 24 февраля в Театре комедии имени Акимова. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль покажет семью: он – политик, а она – сама добродетель, обожающая своего супруга. Однако иллюзорное благополучие пары оказывается хрупким: в Лондоне появляется миссис Чивли, шантажистка и интриганка. Женщина грозит лорду разоблачением.

Мужчина много лет назад раскрыл секретные государственные сведения нечистому на руку биржевому дельцу. Чивли ставит Чилтерна перед выбором: уничтожить репутацию или дать себя вовлечь в новую аферу. Персонажу поможет друг, легкомысленный лорд Горинг.

Фото: пресс-служба Театра комедии имени Акимова