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Спектакль "Хитрая вдова"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Хитрая вдова"

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Спектакль "Хитрая вдова" покажут 5 июня в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету спектакля на венецианском карнавале встречаются англичанин, француз, испанец и итальянец. Они становятся поклонниками вдовы Розауры. Каждый клянется в любви и обещает блестящее будущее. Но с кем же героиня будет счастлива? 

Умная Розаура не торопится променять свободу на супружество и испытывает каждого из женихов, чтобы найти того, кто заслуживает ее руки и сердца. В постановке Татьяны Казаковой по комедии Карло Гольдони расскажут о том, что правильный выбор возможен только тогда, когда чувство в ладу с разумом. 

Фото: akimovkomedia.ru 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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