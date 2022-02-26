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Спектакль "Хитрая вдова"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Хитрая вдова"

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Спектакль "Хитрая вдова" представят 29 марта в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету спектакля надменный англичанин, изящный француз, воинственный испанец и незаметный итальянец встречаются на венецианском карнавале. Все они стали поклонниками вдовы Розауры. Каждый клянется в любви и обещает блестящее будущее. Однако как найти того, с кем действительно счастлива? 

Умная Розаура испытывает каждого из женихов, чтобы найти того, кто действительно заслуживает ее руки и сердца. Атмосфера карнавала, эффектная сценография, роскошные костюмы и богатство актерских перевоплощений – все это ожидается в постановке Татьяны Казаковой по комедии Карло Гольдони. 

Фото: akimovkomedia.ru 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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