Спектакль "Хитрая вдова" представят 29 марта в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету спектакля надменный англичанин, изящный француз, воинственный испанец и незаметный итальянец встречаются на венецианском карнавале. Все они стали поклонниками вдовы Розауры. Каждый клянется в любви и обещает блестящее будущее. Однако как найти того, с кем действительно счастлива?

Умная Розаура испытывает каждого из женихов, чтобы найти того, кто действительно заслуживает ее руки и сердца. Атмосфера карнавала, эффектная сценография, роскошные костюмы и богатство актерских перевоплощений – все это ожидается в постановке Татьяны Казаковой по комедии Карло Гольдони.

Фото: akimovkomedia.ru