Спектакль "Хитрая вдова" представят 3 января в Театре комедии имени Акимова. Начнется постановка в 12:00. Возрастное ограничение: 16+.

По сюжету спектакля на венецианском карнавале встретились англичанин, француз, испанец и итальянец. После одной из бурных ночей у вдовы Розауры обнаружились сразу четыре поклонника – именно эти мужчины.

Каждый из них клялся в любви, каждый обещал лучшее будущее. Однако как найти того, с кем действительно будешь счастлива? Умная Розаура решает испытать каждого из женихов, чтобы найти того, кто заслуживает ее руки и сердца.

Спектакль поставила Татьяна Казакова по комедии Карло Гольдони.

Фото: akimovkomedia.ru