Спектакль "Хитрая вдова"

По сюжету спектакля на венецианском карнавале встретились англичанин, француз, испанец и итальянец. После одной из бурных ночей у вдовы Розауры обнаружились сразу четыре поклонника – именно эти мужчины.
Каждый из них клялся в любви, каждый обещал лучшее будущее. Однако как найти того, с кем действительно будешь счастлива? Умная Розаура решает испытать каждого из женихов, чтобы найти того, кто заслуживает ее руки и сердца.
Спектакль поставила Татьяна Казакова по комедии Карло Гольдони.
Фото: akimovkomedia.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все