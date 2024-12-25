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Спектакль "Хитрая вдова"
Сегодня, 12:00
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Спектакль "Хитрая вдова"

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Спектакль "Хитрая вдова" представят 3 января в Театре комедии имени Акимова. Начнется постановка в 12:00. Возрастное ограничение: 16+.

По сюжету спектакля на венецианском карнавале встретились англичанин, француз, испанец и итальянец. После одной из бурных ночей у вдовы Розауры обнаружились сразу четыре поклонника – именно эти мужчины. 

Каждый из них клялся в любви, каждый обещал лучшее будущее. Однако как найти того, с кем действительно будешь счастлива? Умная Розаура решает испытать каждого из женихов, чтобы найти того, кто заслуживает ее руки и сердца. 

Спектакль поставила Татьяна Казакова по комедии Карло Гольдони. 

Фото: akimovkomedia.ru 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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