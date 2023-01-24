Спектакль "Ханума"

Спектакль представят 4 августа в Театре комедии имени Акимова. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Зрителям покажут пьесу Владимира Константинова и Бориса Рацера по мотивам сочинения А. Цагарели.

По сюжету Ханума является свахой, которая переженила половину города. Она старается все делать по справедливости, к примеру, немолодому разорившемуся князю Вано Пантиашвили сосватать богатую невесту в годах, а дочке купца Соне помочь выйти замуж за благородного юношу Коте.

Кабато – другая сваха, героиня путает планы Ханумы. Кто же на ком женится, и сколько свадеб будет в конце истории?

Фото: пресс-служба Театра комедии имени Акимова