Спектакль "Ханума"

Зрителям покажут пьесу Владимира Константинова и Бориса Рацера по мотивам сочинения А. Цагарели.
По сюжету Ханума является свахой, которая переженила половину города. Она старается все делать по справедливости, к примеру, немолодому разорившемуся князю Вано Пантиашвили сосватать богатую невесту в годах, а дочке купца Соне помочь выйти замуж за благородного юношу Коте.
Кабато – другая сваха, героиня путает планы Ханумы. Кто же на ком женится, и сколько свадеб будет в конце истории?
Фото: пресс-служба Театра комедии имени Акимова
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