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Спектакль "Ханума"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Ханума"

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Спектакль представят 4 августа в Театре комедии имени Акимова. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Зрителям покажут пьесу Владимира Константинова и Бориса Рацера по мотивам сочинения А. Цагарели.  

По сюжету Ханума является свахой, которая переженила половину города. Она старается все делать по справедливости, к примеру, немолодому разорившемуся князю Вано Пантиашвили сосватать богатую невесту в годах, а дочке купца Соне помочь выйти замуж за благородного юношу Коте. 

Кабато – другая сваха, героиня путает планы Ханумы. Кто же на ком женится, и сколько свадеб будет в конце истории? 

Фото: пресс-служба Театра комедии имени Акимова 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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