Спектакль "Ханума"

Музыкальная комедия "Ханума" поставлена по мотивам классической грузинской пьесы А. Цагарелли. Богатый тифлисский купец хочет породниться с аристократическим родом, поэтому собирается выдать свою красавицу-дочь за старого разорившегося князя. Девушка в отчаянии – она любит своего молодого учителя, племянника князя.
Зрители станут свидетелями веселой и запутанной интриги, где за дело возьмутся две свахи – Кабато и Ханумо. Кабато обещает женить князя на своей невесте и отобрать у Ханумы звание главной свахи. Ханума же помогает влюбленным и разрушает планы соперницы-Кабато.
Продолжительность: 3 часа
Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4
Фото: gorkogo.spb.ru
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