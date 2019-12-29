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Спектакль "Ханума"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Ханума"

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Возрастное ограничение: 16+.

Музыкальная комедия "Ханума" поставлена по мотивам классической грузинской пьесы А. Цагарелли. Богатый тифлисский купец хочет породниться с аристократическим родом, поэтому собирается выдать свою красавицу-дочь за старого разорившегося князя. Девушка в отчаянии – она любит своего молодого учителя, племянника князя.

Зрители станут свидетелями веселой и запутанной интриги, где за дело возьмутся две свахи – Кабато и Ханумо. Кабато обещает женить князя на своей невесте и отобрать у Ханумы звание главной свахи. Ханума же помогает влюбленным и разрушает планы соперницы-Кабато.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: gorkogo.spb.ru

Теги: афиша, дк имени горького, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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