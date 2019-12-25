Спектакль "Горгоны"

Это история не только о карьере, но и о дружбе и предательстве

История о постаревших голливудских дивах, которые не могу терпеть друг друга, но вынуждены играть в их общей и, вероятно, последней экранной работе. Все ради последнего блеска на экране.

Героини постоянно оскорбляют и ранят друг друга, а мирятся, чтобы начать все снова. Женщины ругаются так изысканно, что весь спектакль можно разобрать на крылатые фразы. Это история не только о карьере, но и о дружбе и предательстве. А финал одновременно неожиданный и закономерный.

Спектакль – номинант городской театральной премии "Золотой софит".

Цена: от 400 рублей

Место: театр на Васильевском, Средний пр. В.О., 48

Фото: театр на Васильевском