  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Горе от ума"
Сегодня, 18:00
421
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Горе от ума"

0 0

Спектакль представят 20 октября в концертном зале "У Финляндского". Стартует постановка в 18:00. Возрастное ограничение: 12+.

Филармония для детей и молодежи приглашает на спектакль Татьяны Дунаевской по бессмертному произведению Александра Грибоедова. Иван Гончаров писал, что "всякий шаг Чацкого, почти всякое слово в пьесе тесно связаны с игрой чувства его к Софье, раздраженного какой-то ложью в ее поступках, которую он и бьется разгадать до самого конца". 

В постановке прозвучит музыка Шуберта, Рубинштейна, Чайковского, Скрябина и Ростовского. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: спектакль, театр
Категории: Театр, Куда сходить в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии