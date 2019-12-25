Спектакль "Горе от ума"

Филармония для детей и молодежи приглашает на спектакль Татьяны Дунаевской по бессмертному произведению Александра Грибоедова. Иван Гончаров писал, что "всякий шаг Чацкого, почти всякое слово в пьесе тесно связаны с игрой чувства его к Софье, раздраженного какой-то ложью в ее поступках, которую он и бьется разгадать до самого конца".
В постановке прозвучит музыка Шуберта, Рубинштейна, Чайковского, Скрябина и Ростовского.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все