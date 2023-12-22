Спектакль "Голодранцы и аристократы"

Комедию покажут в Театре комедии им. Акимова 4 апреля. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Молодой маркиз Эудженио Фаветти хочет связать свою жизнь с юной балериной, дочкой нувориша Семмолоне. Но горделивый Фаветти-старший отказывается общаться с выскочкой-миллионщиком. И тогда молодой человек решается на авантюру. Он нанимает родню "голубых кровей" в трущобах, чтобы представить ее будущему родственнику. Бедняки соглашаются сыграть роли маркизов за тарелку супа. Авантюра героя влечет за собой массу комических недоразумений...

Внимание! Спектакль содержит сцены имитации табакокурения! Постановка идет с одним антрактом.

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Фото: ВКонтакте / Театр Комедии им. Н.П. Акимова