Спектакль "Голодранцы и аристократы" представят 30 апреля в Театре комедии имени Акимова. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

По сюжету спектакля молодой маркиз Эудженио Фаветти хочет жениться на юной балерине, дочери нувориша Семмолоне. Однако Фаветти-старший отказывается общаться с миллионщиком. Тогда Эудженио нанимает родню "голубых кровей" в трущобах. Это несложно: двое безработных отцов семейств Феличе и Паскуале, их жены и многочисленные домочадцы готовы сыграть роли маркизов и герцогов за тарелку супа.

Актерский ансамбль, переодевания, обманы и разоблачения – в постановке лауреата национальной премии "Золотая Маска" Михаила Бычкова.

Фото: culture.ru