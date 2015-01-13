Спектакль "Голодранцы и аристократы"

По сюжету спектакля молодой маркиз Эудженио Фаветти хочет жениться на юной балерине, дочери нувориша Семмолоне. Однако Фаветти-старший отказывается общаться с миллионщиком. Тогда Эудженио нанимает родню "голубых кровей" в трущобах. Это несложно: двое безработных отцов семейств Феличе и Паскуале, их жены и многочисленные домочадцы готовы сыграть роли маркизов и герцогов за тарелку супа.
Актерский ансамбль, переодевания, обманы и разоблачения – в постановке лауреата национальной премии "Золотая Маска" Михаила Бычкова.
Фото: culture.ru
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