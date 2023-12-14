Спектакль "Голодранцы и аристократы" представят 14 ноября в Театре комедии имени Акимова. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

По сюжету спектакля молодой маркиз Эудженио Фаветти мечтает жениться на юной балерине, дочери нувориша Семмолоне. Однако Фаветти-старший отказывается общаться с миллионщиком. Тогда Эудженио нанимает себе родню "голубых кровей" в трущобах, чтобы представить будущему тестю.

Так, двое безработных отцов семейств Феличе и Паскуале и их скандальные жены готовы сыграть роли маркизов и герцогов за тарелку супа. Темпераментная семейка включается в игру, и это влечет за собой массу недоразумений.

Превосходный актерский состав – в постановке лауреата национальной премии "Золотая Маска" Михаила Бычкова.

Фото: culture.ru