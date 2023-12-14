Спектакль "Голодранцы и аристократы"

По сюжету спектакля молодой маркиз Эудженио Фаветти мечтает жениться на юной балерине, дочери нувориша Семмолоне. Однако Фаветти-старший отказывается общаться с миллионщиком. Тогда Эудженио нанимает себе родню "голубых кровей" в трущобах, чтобы представить будущему тестю.
Так, двое безработных отцов семейств Феличе и Паскуале и их скандальные жены готовы сыграть роли маркизов и герцогов за тарелку супа. Темпераментная семейка включается в игру, и это влечет за собой массу недоразумений.
Превосходный актерский состав – в постановке лауреата национальной премии "Золотая Маска" Михаила Бычкова.
Фото: culture.ru
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