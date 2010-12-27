Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Голая правда" – это феерическое интерактивное представление двух любимых российских актеров. Это веселый и немного грустный рассказ о себе, о любви, предательстве и коварстве актерской профессии. Татьяна Васильева и Станислав Садальский не мыслят своей жизни без сцены и экрана. И в "Голой правде" они предстают перед зрителями во всей безграничной гамме своего таланта. Они поют, читают стихи и монологи. И главное, все это происходит с активным участием зрителей.

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: gorkogo.spb.ru