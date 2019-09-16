Минпросвещения не планирует отменять изучение иностранных языков в школах

Татьяна Васильева объяснила, что стандарт обучения не изменится.

Российское министерство по просвещению заявил о том, что не планирует отменять изучение иностранных языков в школах на фоне запрещения изучения русского языка на Западе. Такую позицию профильного ведомства огласила заместитель министра Татьяна Васильева в рамках общероссийского родительского собрания.

Результаты наших ребят на международных олимпиадах по другим предметам, где языком проведения олимпиады является язык принимающей стороны, говорит о том, что иностранные языки изучаются неплохо. Стандарт продолжаем соблюдать. Татьяна Васильева, замглавы Минпросвещения

эксперт пояснила, что изучение одного иностранного языка в России на сегодняшний день является обязательным условием. Также сама школа может организовать для детей обучение второго иностранного языка.

Минпросвещения запретило использовать телефоны на уроках в школах.

Фото и видео: Вконтакте / Министерство просвещения Российской Федерации