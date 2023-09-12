Спектакль "Главный элемент"

Комедия поставлена по пьесе Наталии Мошиной "К звездам". По сюжету над нашей планетой зависает инопланетный корабль, и представители неизвестной цивилизации требуют выдать им для исследования человека – опытного образца. На путь героя вступает обычный офисный работник с неполным высшим образованием, маленький человек.
Сможет ли персонаж достойно пройти путь, с чем он столкнется и какие выводы сделает? Повествование превратится в научную фантастику, при этом затронет философские вопросы.
Фото: пресс-служба Театра эстрады имени Аркадия Райкина
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