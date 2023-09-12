Спектакль "Главный элемент" покажут 21 апреля в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Комедия поставлена по пьесе Наталии Мошиной "К звездам". По сюжету над нашей планетой зависает инопланетный корабль, и представители неизвестной цивилизации требуют выдать им для исследования человека – опытного образца. На путь героя вступает обычный офисный работник с неполным высшим образованием, маленький человек.

Сможет ли персонаж достойно пройти путь, с чем он столкнется и какие выводы сделает? Повествование превратится в научную фантастику, при этом затронет философские вопросы.

Фото: пресс-служба Театра эстрады имени Аркадия Райкина