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Спектакль "Главный элемент"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Главный элемент"

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Спектакль "Главный элемент" представят 18 ноября в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету комедии, которую поставили по пьесе Наталии Мошиной "К звездам", над Землей завис корабль с другой планеты. Представители чужой цивилизации требуют выдать им для исследования одного человека. На путь героя вступает обычный офисный работник с неполным высшим образованием – "маленький человек". 

Так, повествование не является научной фантастикой, но затрагивает философские вопросы. Зрители задумаются при просмотре спектакля о смысле жизни и предназначении человека. 

Фото: vk.com 

Теги: спектакль, театр аркадия райкина
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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