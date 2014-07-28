Спектакль "Главный элемент" представят 18 ноября в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету комедии, которую поставили по пьесе Наталии Мошиной "К звездам", над Землей завис корабль с другой планеты. Представители чужой цивилизации требуют выдать им для исследования одного человека. На путь героя вступает обычный офисный работник с неполным высшим образованием – "маленький человек".

Так, повествование не является научной фантастикой, но затрагивает философские вопросы. Зрители задумаются при просмотре спектакля о смысле жизни и предназначении человека.

Фото: vk.com