Спектакль "Главный элемент"

По сюжету комедии, которую поставили по пьесе Наталии Мошиной "К звездам", над Землей завис корабль с другой планеты. Представители чужой цивилизации требуют выдать им для исследования одного человека. На путь героя вступает обычный офисный работник с неполным высшим образованием – "маленький человек".
Так, повествование не является научной фантастикой, но затрагивает философские вопросы. Зрители задумаются при просмотре спектакля о смысле жизни и предназначении человека.
Фото: vk.com
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