Спектакль "Фаина. Эшелон"

В основу спектакля легла документальная повесть Фаины Райхельгауз.

На сцене Балтийского дома показывают спектакль режиссера Иосифа Райхельгауза. В основе постановки – воспоминания мамы режиссера. История пропитана личной болью, радостью, отчаяньем, надеждой, растерянностью и любовью. К ребенку, мужу, к жизни. Той любовью, которая спасала в ужасные дни войны.

По замыслу героиня на протяжении постановки варит настоящий борщ, которым в конце угостит зрителей. Во время готовки поведает эпизоды своей жизни, которые, несомненно, никого не оставят равнодушным. Отмечается, что благодаря специальной системе под полом зрительного зала, создастся эффект движения поезда и иллюзия движущегося состава. Видеопроекция превратит стены в мелькающие реалистичные картины театра военных действий, которые зрители увидят как бы через окна вагона.

Где: "Балтийский дом", Александровский парк, 4

Цена: от 2200 рублей

Фото: neglinka29.ru