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Спектакль "Это все она" в театре "Приют комедианта"
Сегодня, 19:00
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nadezhda_sib

Спектакль "Это все она" в театре "Приют комедианта"

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Премьера состоялась в августе 2020.

Семейная драма" Это всё она" — спектакль об отчаянной попытке понять и услышать друг друга. В центре оказывается рядовая российская семья. После смерти отца отношения между матерью и сыном похожи на холодную войну. Чтобы разобраться в чувствах подростка и помочь ему, мать регистрирует фейковый аккаунт под именем девушки Тоффи и начинает переписываться с сыном. Они становятся друзьями, однако как теперь объединить разные личности? 

Мать в спектакле играет Юлия Ауг. Премьера состоялась 21 августа 2020. 

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Возрастное ограничение: 18+

Фото: pkteatr.ru

Теги: театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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