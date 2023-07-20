Спектакль "Это тебе" покажут 10, 11, 24 и 25 мая в 16:00 и 19:00 в Театре Театрального музея. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль поставил режиссер Никита Славич. Актеры представят старших: они оставляют собравшимся материальные послания и просят сохранить их. Зрители примут роль представителей нового поколения. Именно гости решат, как распорядиться подарками. Эта постановка – коллективное действие и одновременно социальный эксперимент. Спектакль всегда будет идти по-разному и останется непредсказуемым. Он создан по заказу Дома культуры ГЭС-2, впервые был показан в феврале 2024 года. Фото: предоставлено организаторами мероприятия