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Спектакль "Это тебе"
Сегодня, 16:00
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Спектакль "Это тебе"

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Спектакль "Это тебе" покажут 10, 11, 24 и 25 мая в 16:00 и 19:00 в Театре Театрального музея. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль поставил режиссер Никита Славич. Актеры представят старших: они оставляют собравшимся материальные послания и просят сохранить их. Зрители примут роль представителей нового поколения. Именно гости решат, как распорядиться подарками. 

Эта постановка – коллективное действие и одновременно социальный эксперимент. Спектакль всегда будет идти по-разному и останется непредсказуемым. Он создан по заказу Дома культуры ГЭС-2, впервые был показан в феврале 2024 года. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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