Спектакль "Эти свободные бабочки"

Спектакль покажут 18 июля в театре "На Васильевском". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Зрителям покажут знаменитую бродвейскую комедию, которая полна ярких реприз и задорных диалогов. В пьесе заложено много тем, интересующих молодежь: любовь, независимость, отношения с родителями, смелость принимать решения и отвечать за них.

По сюжету главный герой Дональд слеп, он любит музыку и пишет песни. Семья парня небедна, однако молодой человек хочет пожить один, без опеки матери. Персонаж снимает квартиру, соседкой оказывается Джил – сумасбродная девушка, не любящая длительные отношения. Но взаимная любовь меняет обоих.

Фото: teatrvo.ru