  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Эти свободные бабочки"
Сегодня, 19:00
188
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Эти свободные бабочки"

0 0

Спектакль представят 29 января в Театре на Васильевском. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Будет показана знаменитая бродвейская комедия, которая полна ярких реприз и задорных диалогов. В пьесе заложено много тем, интересующих молодежь: любовь, независимость, отношения с родителями, смелость принимать решения и отвечать за них. 

Главный герой Дональд слеп, он любит музыку и пишет песни. Семья парня небедна, однако молодой человек хочет пожить один, без опеки матери. Персонаж снимает квартиру, соседкой оказывается Джил – сумасбродная девушка, не любящая длительные отношения. Но взаимная любовь меняет обоих. 

Фото: пресс-служба Театра на Васильевском 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии