Спектакль "Эти свободные бабочки"

Спектакль представят 29 января в Театре на Васильевском. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Будет показана знаменитая бродвейская комедия, которая полна ярких реприз и задорных диалогов. В пьесе заложено много тем, интересующих молодежь: любовь, независимость, отношения с родителями, смелость принимать решения и отвечать за них.

Главный герой Дональд слеп, он любит музыку и пишет песни. Семья парня небедна, однако молодой человек хочет пожить один, без опеки матери. Персонаж снимает квартиру, соседкой оказывается Джил – сумасбродная девушка, не любящая длительные отношения. Но взаимная любовь меняет обоих.

Фото: пресс-служба Театра на Васильевском