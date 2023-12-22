Спектакль "Если поженились, значит, жить придется"

Постановка о вечных семейных проблемах будет понятна каждому зрителю. Артисты предлагают зглянуть на проблемы семейной жизни с комической точки зрения и посмеяться над собой.
В спектакле использовано три фарса. Жена и теща сводят с ума несчастного мужа. Как же мужчина справится с проблемой? Еще одному герою супруга надоела, поэтому подлец начал роман с молоденькой соседкой. Это все старо, как мир. Но какие оригинальные выходы находят из них наши герои!
Насладитесь прекрасной игрой актеров, балетом и оперой. В этом спектакле есть все. "Комедианты" предлагают зрителям творческий "винегрет", приправленный озорными шутками.
Фото: komedianty.com
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