Спектакль "Если бы знать…"

Спектакль покажут 13 июля в Театре имени Комиссаржевской. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Зрителям представят спектакль по пьесе "Если начать сначала" Эрика-Эмманюэля Шмитта.

У каждого есть "точки судьбы", определяющие дальнейшую жизнь. Когда возвращаемся туда, то размышляем, есть ли право выбирать и тот ли выбор был совершен. Эта постановка – попытка отправиться в невероятное приключение.

По сюжету ученый Александр Суше по дороге в Стокгольм заезжает в особняк детства. Персонажу предстоит вступить в диалог с самим собой и оказаться на развилке судьбы.

Фото: пресс-служба Театра имени Комиссаржевской