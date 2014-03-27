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Спектакль "Если бы знать…"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Если бы знать…"

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Спектакль покажут 13 июля в Театре имени Комиссаржевской. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Зрителям представят спектакль по пьесе "Если начать сначала" Эрика-Эмманюэля Шмитта. 

У каждого есть "точки судьбы", определяющие дальнейшую жизнь. Когда возвращаемся туда, то размышляем, есть ли право выбирать и тот ли выбор был совершен. Эта постановка – попытка отправиться в невероятное приключение. 

По сюжету ученый Александр Суше по дороге в Стокгольм заезжает в особняк детства. Персонажу предстоит вступить в диалог с самим собой и оказаться на развилке судьбы. 

Фото: пресс-служба Театра имени Комиссаржевской 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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