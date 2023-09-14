Спектакль "Энергичные люди"

Спектакль покажут 8 ноября в Театре комедии имени Акимова. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Герои постановки – городские жители, вполне благополучные, но мошенники и спекулянты. Действия разворачиваются в квартире зажиточной семьи Кузькиных.

Аристарх Петрович выпивает вместе со своими приятелями, обмывая удачно проведенную операцию по "умыканию" дефицитных автомобильных шин. Но Вера Сергеевна, жена Аристарха, нашла в карманах благоверного записку от любовницы и решила отомстить – написать на всю компанию заявление в прокуратуру. Тут "бизнесмены" и всполошились…

Фото: пресс-служба Театра комедии имени Акимова