Спектакль "Энергичные люди"
Сегодня, 19:00
Спектакль "Энергичные люди"

Спектакль покажут 8 ноября в Театре комедии имени Акимова. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Герои постановки – городские жители, вполне благополучные, но мошенники и спекулянты. Действия разворачиваются в квартире зажиточной семьи Кузькиных. 

Аристарх Петрович выпивает вместе со своими приятелями, обмывая удачно проведенную операцию по "умыканию" дефицитных автомобильных шин. Но Вера Сергеевна, жена Аристарха, нашла в карманах благоверного записку от любовницы и решила отомстить – написать на всю компанию заявление в прокуратуру. Тут "бизнесмены" и всполошились… 

Фото: пресс-служба Театра комедии имени Акимова 

