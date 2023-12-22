Спектакль "Энергичные люди"

Постановку покажут в Театре комедии им. Акимова 19 мая. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Героями комедии являются благополучные и цивилизованные мошенники и спекулянты. Действие разворачивается в квартире зажиточной семьи Кузькиных. Главный герой Аристарх Петрович отмечает с товарищам удачно проведенную аферу, а в это время его супруга узнает о том, что муж не такой уж порядочный семьянин: у него есть любовница! Обиженная женщина отправляется к стражам порядка и пишет заявление на супруга и всех его помощников, в котором выдает детали хитрой сделки. Но в тюрьму никому не хочется...

Эта комедия о громком разоблачении махинаторов. Насладитесь остроумными диалогами и интересным сюжетом.

Фото: Театр комедии им. Акимова (сайт)