Спектакль "Джульетта выжила"

Возрастное ограничение: 18+.

Сюжет антиутопии разворачивается в 2056 году. Когда ты не можешь выйти из дома, потому что на планете бушуют вирусы. Когда выбираешь партнера не по зову сердца, а по генетическому коду. Когда компьютер становится твоими глазами и голосом, когда твой дом превращается в тюрьму, а сознание ищет способы расширить границы. Тебе приходится делать выбор: комфорт или свобода, обыденность или мечта, жизнь или смерть.

Продолжительность: 1 час 40 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com