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Спектакль "Джульетта"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Спектакль "Джульетта"

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Большой драматический театр им. Г.А.Товстоногова (БДТ).

В Большом драматическом театре им. Г.А.Товстоногова (БДТ) покажут спектакль "Джульетта". Автором музыки к спектаклю "Джульетта" стал Сергей Шнуров, лидер группы "Ленинград". Роль Джульетты исполнила приглашенная актриса и певица Муся Тотибадзе.

"Джульетта" – первый спектакль, поставленный в России творческим тандемом–Тийтом Оясоо и Эне-Лийс Семпер, эстонскими режиссерами и художниками, участниками Венецианской биеннале, Festival d"Avignon (Авиньонского фестиваля) и других крупнейших событий в мире современного искусства. 

Спектакль идет с одним антрактом.

Фото: Большой драматический театр им. Г.А.Товстоногова (БДТ)

Теги: сектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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