Спектакль "Джекилл и Хайд"

В основу легла повесть Р.Л. Стивенсона "Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда".

На сцене Театра музыкальной комедии проходит постановка "Джекил и Хайд" – романтико-философское размышление на тему борьбы добра со злом.

История расскажет о талантливом докторе Генри Джекилле, решившем провести на себе опыт и доказать, что разделить дурные и хорошие составляющие натуры человека возможно искусственным путем. Эксперимент выходит из-под контроля и в теле доктора поселяется мистер Хайд – безжалостный убийца, совершающий злодеяния одно за другим.

Зрителю предстанет современное общество, в котором ложь, насилие и лицемерие – норма жизни.

Мюзикл по повести Стивенсона был написан в 1989 году. В 1990 году состоялась его премьера в Хьюстоне.

Где: Итальянская, 13

Цена: от 1000 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: muzcomedy.ru