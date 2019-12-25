Спектакль "Джекилл и Хайд"

На сцене Театра музыкальной комедии проходит постановка "Джекил и Хайд" – романтико-философское размышление на тему борьбы добра со злом.
История расскажет о талантливом докторе Генри Джекилле, решившем провести на себе опыт и доказать, что разделить дурные и хорошие составляющие натуры человека возможно искусственным путем. Эксперимент выходит из-под контроля и в теле доктора поселяется мистер Хайд – безжалостный убийца, совершающий злодеяния одно за другим.
Зрителю предстанет современное общество, в котором ложь, насилие и лицемерие – норма жизни.
Мюзикл по повести Стивенсона был написан в 1989 году. В 1990 году состоялась его премьера в Хьюстоне.
Где: Итальянская, 13
Цена: от 1000 рублей
Возрастное ограничение: 18+
Фото: muzcomedy.ru
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