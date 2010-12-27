Спектакль "Дядя Ваня"

Возрастное ограничение: 16+.

"Дядя Ваня" является четвертым спектаклем Льва Додина, поставленным по произведению Антона Павловича Чехова. Это очень красивая и стильная постановка.

Главный герой Иван Петрович Войницкий погружается в кризис среднего возраста. К сильнейшему эмоциональному взрыву приводит запоздалая любовь, нереализованные амбиции и финансовые трудности. Это несчастное состояние затрагивает всех героев спектакля. В ситуациях, которые будут возникать на сцене, будет много грустного, но и немного нелепого и смешного. Это заставит зал смеяться даже в самые драматические моменты.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: ул. Рубинштейна, 18/5, Основная сцена

Фото: mdt-dodin.ru